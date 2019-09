Politiikka

Vihreiden Ohisalo bensa­verosta: Onko keski­luokalle tärkeämpää muutama euro kuussa vai se, että yhteis­kunta

Keväällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohisalon

Näyttää

Vihreillä

5 kysymystä Maria Ohisalolle

näytti siltä, että vihreillä loksahtelevat palaset kohdalleen.Puolue nousi hallitukseen suurempana kuin kertaakaan aiemmin, ja sen tärkein tavoite oli vahvasti esillä myös uusien hallituskumppaneiden vaaliohjelmissa: nyt on kunnianhimoisen ilmastopolitiikan aika, linjasivat niin vihreät, vasemmistoliitto kuin pääministeri Antti Rinteen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteen johtama Sdp:kin.Kuluneella viikolla nähtiin, ettei kesäkuussa puolueen puheenjohtajaksi ja hallituksen sisäministeriksi nousseen Maria Ohisalon https://www.hs.fi/haku/?query=maria+ohisalon tehtävä kuitenkaan ole helppo. Budjettiriihen jälkeen useat tutkijat arvioivat https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/rinteen-hallituksen-ilmastoteot-eivat-vastaa-mainospuheita-suuret-teollisuusyritykset-saavat-hiiliveroistaan-70-prosenttia-takaisin/?shared=1093241-fff202fa-4 , että hallituksen ilmastotoimet jäävät ensi vuonna selvästi vaatimattomammiksi kuin hallitusohjelman tavoitteiden perusteella olisi voinut odottaa.Suurimmat odotukset ovat todennäköisesti vihreiden kannattajilla. Siksi Ohisalo joutuu nyt vastamaan kysymykseen siitä, unohtuiko kunnianhimoinen ilmastopolitiikka jo.Hän aloittaa vastakysymyksellä.”Mihin me sitä kunnianhimoa vertaamme? Minkä tahansa aiemman hallituksen budjetteihin nähden teemme jo nyt suuret, satojen miljoonien eurojen panostukset ilmastonmuutoksen torjuntaan. Muutoksesta kertoo sekin, että tuskin kertaakaan ennen lehdet ovat kiinnittäneet tällä tavoin huomiota budjetin ilmastovaikutuksiin.”vihreille tärkeät asiat kiistämättä etenevät. Ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen aloitetaan, päästötöntä liikennettä tuetaan ja hiilinieluja vahvistetaan.Tärkeää on Ohisalon mukaan ennen kaikkea ”reilu muutos” eli se, että siirtyminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tehdään heikentämättä tavallisen suomalaisen arkea.”Oppositio sanoo, että ilmastovouhotus kurjistaa pieni- ja keskituloisten asemaa. Siksi tämä hallitus esimerkiksi nostaa ensi vuonna perusturvaa. Ja kun kiristämme bensaveroa, niin samaan aikaan kevennämme pieni- ja keskituloisten verotusta.”polttoaineverojen kiristys 250 miljoonalla eurolla on Ohisalon mainitsemista satojen miljoonien eurojen ilmastotoimista rahassa mitattuna suurin. Samalla se osoittaa ilmastokeskustelun vaikeuden.Hallitus itse katsoo bensalitran hintaa vajaat 7 senttiä litralta nostavan veronkorotuksen olevan niin sanottu indeksitarkistus. Kun suomalaisten palkat nousevat, bensan suhteellinen verotus kevenee ilman erillisiä korotuksia.Liikennetutkija Heikki Liimatainen https://www.hs.fi/haku/?query=heikki+liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoikin HS:n haastattelussa https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006243408.html , että bensaveron nosto käytännössä pitää nykytilanteen yllä ja sen ”vaikutus ilmastoon on kosmeettinen”.Oppositio ja osa äänestäjistä eivät kuitenkaan näe asiaa samalla tavoin. Torstain kyselytunnilla oppositio kritisoi hallitusta sekä bensaveron kiristyksestä että keskituloisten verotuksen kiristymisestä.Vaikka hallitus ensi vuonna keventääkin tuloverotusta 200 miljoonalla eurolla, kokonaisverotus kiristyy kilpailukykysopimuksessa kolme vuotta sitten sovittujen sosiaaliturvamaksujen korotusten vuoksi.mielestä huomio kannattaisi yksittäisten veromuutosten sijaan kiinnittää panostuksiin, joita hallitus tekee koulutukseen, sosiaaliturvaan ja liikennehankkeiden edistämiseen.”Onko keskiluokalle merkityksellistä se, jääkö muutama euro enemmän käyttöön kuussa rahaa, vai se, että ympäröivä yhteiskunta on kunnossa? Siitä tässä on mielestäni kysymys.”Verotuksen kiristymistä vastustavat keskiluokan jäsenet lienevät silti tyytyväisempiä silmäillessään hallituksen ensimmäistä budjettia kuin vaikkapa vihreiden vaaliohjelmaa.Vihreät peräänkuulutti muun muassa lento- ja muoviverojen käyttöönottoa ja eläinperäisten tuotteiden verotuksen selvittämistä. Puolueen viesti oli selvä: jotta voimme saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, meidän on väistämättä tingittävä jostain.Nyt Ohisalo haluaa välttää puhetta luopumisesta.”Vaikka edessä oleva muutos on iso, sen ei tarvitse sattua. Poliitikkojen tehtävä on tehdä se muutos niin, ettei kukaan jää ilmastonmuutoksen torjuntatoimissa sivuun. Se koskee myös keskiluokkaa.”joka tapauksessa väistämättömältä, että Rinteen hallituksessa joku joutuu vielä henkistä osumaa ottamaan.Samoin kuin hallitusohjelmassa edellytetyt työllisyystoimet, myös hallitusohjelman keskeiset ilmastotoimet jäävät jatkovalmisteluun.Yksi keskeisistä kiistakysymyksistä tulee olemaan hallituksen kaavailema energiaverotuksen kokonaisuudistus, jonka yhteydessä hallitus linjaa ensi keväänä turpeen verotuen kohtalosta.Vihreät on pitkään ajanut turpeen verotuen poistamista ja turpeenpolton nopeaa lopettamista, mutta keskusta karsastaa turpeentuottajien elinkeinoon kajoamista.Tavoitteleeko vihreät myös hallituksessa turpeen verotuesta luopumista?”Meillä ovat toki omat puolueohjelmamme, emmekä me niistä ole luopuneet. Mutta hallituksessa lähdemme tietysti siitä, että yhdessä hallituspuolueiden kesken etsimme parhaan mahdollisen ratkaisun”, Ohisalo muotoilee.on huonoja muistoja siitä, että aina suurempien hallituspuolueiden ympäristöpolitiikka ei ole osunut yksiin vihreiden tavoitteiden kanssa. Puolue lähti ydinvoimaa edistäneistä hallituksista kesken kauden vuosina 2002 ja 2014.Ohisalo sanoo kuitenkin olevansa luottavainen siitä, että Rinteen hallitus tekee myös vihreiden äänestäjiä tyydyttävää ilmastopolitiikkaa.”On aivan selvää, että olemme vasta alussa, ja meidän tarvitsee tehdä enemmän. Itse näen kuitenkin niin, että tämä hallitus on jo kolmessa kuukaudessa saanut paljon aikaan.”

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

Ei voi sanoa lobbaamiseksi, mutta erittäin kiinnostava tapaaminen oli Teija Tiilikaisen https://www.hs.fi/haku/?query=teija+tiilikaisen kanssa. Hän aloittaa pian Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajana ja tulee olemaan läheinen yhteistyökumppani. Keskustelimme uusista turvallisuuskysymyksistä ja niihin vastaamisesta.

2. Kehu yksi oppositiopuolueen poliitikko.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén https://www.hs.fi/haku/?query=saara-sofia+siren . Minusta on hienoa, että eduskunnassa on yli puoluerajojen yhä enemmän feministejä, jotka haluavat rakentaa tasa-arvoisempaa Suomea.

3. Mitä videopeliä pelasit viimeksi?

Pelaamiselle ei nykyään oikein ole aikaa, mutta jos aikaa on, niin avaruusteemainen scifi-peli Axelay Super-Nintendolle on yksi suosikeistani.

4. Mikä tekee sinut iloiseksi?

Arki on tällä hetkellä todella kiireistä. Silloin nauttii pienistä hetkistä kiireen keskellä: lyhyestä pyörälenkistä kirpeässä syyskelissä tai hyvästä päivällisestä kotona, kun mobiililaitteet ovat poissa käden ulottuvilta.

5. Mitä teet viikonloppuna?

Minulla on pitkästä aikaa melkein vapaa viikonloppu. Ajattelin nukkua pitkään, pyöräillä ja lukea.