Politiikka

Keskustan puheenjohtajan vaihto ei näy puolueen kannatuksessa, perussuomalaiset pysynyt suosituimpana puolueen

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuussa keskustaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suosituimpana puolueena jatkaa perussuomalaiset, joka olisi saanut äänistä tällä kertaa 19,8 prosenttia. Kuukausi sitten kannatus oli 20 prosenttia.



Sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat tasoissa, molemmat saavuttivat 17,3 prosentin kannatuksen. Kuukausi sitten Sdp olisi saanut äänistä 17,2 prosenttia ja kokoomus 17,4 prosenttia.



Kyselyn aikana eduskunta aloitti istuntokautensa, mutta toistaiseksi suurimpien oppositiopuolueiden eli kokoomuksen ja perussuomalaisten oppositiopolitiikka ei voi sanoa näkyvän kannatuskyselyssä.



Pääministeri Antti Rinteen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksen muodostavat puolueet nauttivat nyt 56 prosentin luottamusta. Kuukausi sitten vastaava luku oli 55,7 prosenttia.



”Kannatusmielessä hallitus on pitänyt asemansa ensimmäiset sata päivää, mutta niin on perussuomalaisetkin. Se asetelma, joka syntyi juuri ennen vaaleja, on pysynyt. Demarit eivät ole saaneet takaisin niitä ilmeisesti aikalailla miespuoleisia duunareita, jotka puolue menetti vaalien alla perussuomalaisille”, Nurmela sanoo



Hallitus julkaisi alustavat tiedot ensi vuoden budjettiesityksestään 17. syyskuuta, joten nämä tiedot eivät ehtineet vaikuttaa kovinkaan suurella painolla kannatuskyselyyn.



Hallituspuolueista parhaiten on pärjännyt vihreät, jonka kannatus on noussut vaalien jälkeen 2,7 prosenttiyksikköä, mikä on tilastollisesti merkittävä muutos.



Vihreiden asema on parantunut prosentuaalisesti jopa enemmän kuin perussuomalaisten, jonka kannatus on nyt 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kevään eduskuntavaaleissa.



Vihreiden suosion nousu oli puolueista suurinta myös elokuusta syyskuuhun, 13,7 prosentista 14,2 prosenttiin.



Vasemmistoliiton kannatus on pysynyt tasaisena vaalien jälkeen, nyt sitä äänestäisi 8,2 prosenttia äänestäjistä.



Vielä tasaisempaa on hallituspuolue Rkp:n meno, sillä sen äänisaalis on ollut vaalien jälkeen joko 4,4 tai 4,5 prosenttia. Tällä kertaa luvuksi tuli 4,4 prosenttia.



HS-gallupissa Liike Nytin kannatus nousi suhteellisesti eniten, mutta puolueen nousu kuukauden aikana yhden prosentin puolueesta 1,5 prosentin puolueeksi ei ole mullistava poliittinen tapahtuma.