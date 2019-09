Politiikka

Työllisyysluvut kohentuivat hieman vuoden takaisista

Elokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisvuoteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkäaikaistyöttömiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen

Erilaisissa