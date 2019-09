Lintilä: Ehdotus brasilialaisen naudanlihan tuontikiellosta oli osoitettu komissiolle – Komissaari luki asiasta mediasta

Politiikka

Lintilä: Ehdotus brasilialaisen naudanlihan tuontikiellosta oli osoitettu komissiolle – Komissaari luki asiast

Ehdotus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lintilä esitti