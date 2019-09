Oppositiossa vihreät vastusti ärhäkästi pakkopalautuksia, nyt puolue on hallituksessa mutta palautukset jatkuvat – Ohisalo selitti puolueen linjaa Ylen Ykkösaamussa

Politiikka

Oppositiossa vihreät vastusti ärhäkästi pakkopalautuksia, nyt puolue on hallituksessa mutta palautukset jatkuv

Sisäministerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohisalon mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohisalolta kysyttiin