Politiikka

HS-gallup: Enemmistö suomalaisista katsoo, että koko Suomen asuttuna pitäminen on tarpeellista

Kaupungit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

64 prosenttia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselyssä

Vastaajilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n