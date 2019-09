Politiikka

”Elintason yllä­pitäminen tulee olemaan erittäin suurissa vaikeuksissa” – Näin poliitikot kommentoivat syntyvy

Tilastokeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piritta Rantanen, Sdp, Keski-Suomi

Sosiaalidemokraattien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riikka Purra, perussuomalaiset, Uusimaa

Perussuomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Häkkänen, kokoomus, Etelä-Savo

Kansanedustaja

Hannakaisa Heikkinen, keskusta, Pohjois-Savo

Keskustan

Emma Kari, vihreät, Helsinki

Kansanedustaja

Markus Mustajärvi, vasemmistoliitto, Lappi

Vasemmistoliiton