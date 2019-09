Politiikka

Esitys: Aikuis­koulutus­tukea opiskeluun työn ohessa, täysi tuki pienentyisi hyvätuloisilla

25 000 henkilön vuodessa saamaa aikuiskoulutustukea halutaan uudistaa niin, että se tukisi nykyistä paremmin opintojen ja työn yhteensovittamista eli opiskelua työn ohessa ilman että jää kokonaan opintovapaalle.Nykyisin sovitellun tuen käyttö on monimutkaista ja siksi myös paljon harvinaisempaa verrattuna täysimääräiseen tukeen.Tuen toivotaan myös hyödyttävän vastedes enemmän myös entuudestaan matalasti koulutettuja ja pienipalkkaisia, kun nyt tukea käyttävät eniten korkeasti koulutetut, julkisella sektorilla työskentelevät nuorehkot naiset.häviäjiä olisivatkin keski- ja parempituloiset täysimääräisen edun saajat. Suhteellisesti etuus laski eniten 3 000–4 500 euroa kuukaudessa ansaitsevilla.Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti maanantaina esityksensä aikuiskoulutustuen muutoksista kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle. Työmarkkinakeskusjärjestöjen aloitteeseen perustuvien uudistusten on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.tarkoitus on kannustaa palkansaajaa työuran aikana parantamaan osaamistaan. Siten se liittyy paljon puhuttuun elinikäiseen tai jatkuvaan oppimiseen, jota hallitus valmistelee nyt laajemminkin eli sekä parlamentaarisesti että kolmikantaisesti.Aikuiskoulutustuen säännöksiä pyritään uudistuksen myötä myös selkeyttämään. Nykyiset säännökset ovat monimutkaisia, mutta kovin yksinkertaisilta eivät vaikuta myöskään uudet säännökset.Esimerkiksi tukikuukausien aikaisten tulojen vaikutus etuuden määrään muuttuisi kahteen suuntaan: sovitteluprosentin alennus 80:sta 50:een kasvattaisi etuutta, kun taas 250 euron suojaosan poisto pienentäisi sitätarkoitus on edistää työn ohessa opiskelua, eroaisivat vastedes kokoaikaisia opintoja ja työn ohessa tehtäviä opintoja koskevat opinto- tai osaamispistevaatimukset toisistaan.Kokoaikaisissa opinnoissa vaatimus olisi neljä opintopistettä kuukaudessa, työn ohessa opiskelevalla riittäisi kaksi opintopistettä. Nyt opintopisteitä pitää olla vähintään kolme kuukautta kohti.Tukikuukausia voitaisiin laskea myös puolikkaina, jolloin työn ohessa opiskelu ei kuluttaisi aina kokonaista tukikuukautta.Jos henkilöllä olisi palkka- tai muita työtuloja, ne vaikuttaisivat aikuiskoulutustuen määrään tulon maksukuukautena.hakeminen muuttuisi niin, että sitä haettaisiin aina kuukausittain jälkikäteen, jolloin hakija voisi ottaa paremmin huomioon todellisen toteutuneen opiskelunsa ja työntekonsa. Tosin etukäteen voisi saada päätöksen siitä, täyttyvätkö hakijan yleiset edellytykset saada tukea.Esityksessä pohditaan erilaisia vaihtoehtoja, voisiko tukea hakea vastakin etukäteen eikä kuukausittain jälkikäteen, mutta sen arvioidaan johtavan takaisin perintäongelmiin.Tuen myöntävä Työllisyysrahasto taas voisi hyödyntää tulorekisteritietoja.muutosten arvioidaan lisäävän aikuiskoulutustuen käyttöä. Koska uudistuksen on kuitenkin määrä olla kustannusneutraali, esitetään myös täyden aikuiskoulutustuen korvausprosenttia alennettavaksi 45 prosentista 42 prosenttiin.Ministeriön laskelmien mukaan nykyisten edunsaajien aikuiskoulutustuki supistuisi kuukausitasolla 78 euroa. Liki 60 prosentilla tuki pienenisi alle sata euroa ja vajaalla 40 prosentilla yli sata euroa.ehdotus vähentäisi eniten keski- ja parempituloisten tukia. Suhteellisesti eniten supistuisivat niiden tuet, joiden edeltävät ansiot ovat 3 000–4 500 kuukaudessa.Pienillä sovittelutuloilla ehdotus taas pienentäisi tukea, ja suurilla suurentaisi. Muutos tosin johtuisi siitä, että nykyisten säädösten mukainen korkeampi sovitteluprosentti käytännössä estää sovitellun tuen saamisen ylemmissä tuloluokissa.