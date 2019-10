Politiikka

Kokoomus vaati hallitusta ”korjaamaan kurssinsa” – Lintilä vastasi välikysymykseen hallituksen talouspolitiik

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välikysymyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mykkänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entinen

Perussuomalaiset