komissaariehdokkaan Jutta Urpilaisen https://www.hs.fi/haku/?query=jutta+urpilaisen (sd) kuulemistilaisuutta https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006256618.html mainostettiin monessa paikassa grillauksena. Tällaisia komissaarikuulemiset perinteisesti ovat. Niiden tarkoituksena on kaivaa esiin kaikki asiat, jotka voivat vaikuttaa ehdokkaan kykyyn hoitaa tulevaa tehtävää menestyksekkäästi.Urpilainen selvisi grillistä kärähtämättä. Suurin syy on, että hän on yksinkertaisesti pätevä tehtäväänsä kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina. Taloussalkun osalta kysymykseen olisi voineet tulla Urpilaisen toimet valtiovarainministerinä, jolloin hän hankki Suomelle erilliset Kreikka-vakuudet muiden jäsenmaiden vastustuksesta huolimatta. Tiistain kuulemisessa Kreikkaa ei mainittu sanallakaan.

