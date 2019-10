Eurooppa riitelee, koska se on luonut itselleen aivan liian sekavat säännöt, sanoo euroalueen kriisirahaston johtaja

Politiikka

Eurooppa riitelee, koska se on luonut itselleen aivan liian sekavat säännöt, sanoo euroalueen kriisirahaston j

EU-maiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos haluaa säännöt jokaisen tilanteen varalle, säännöistä tulee niin monimutkaiset, ettei niitä moni ymmärrä.

Reglingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Regling

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Regling

Mutta

”Yhteinen budjetti voi olla hyödyllinen muihin tarkoituksiin, [– –] mutta sillä on vähemmän tekemistä makrotaloudellisen tasapainon kanssa.”

Ikiaikainen

Hän