Politiikka

Perus­suomalaisten Juho Eerola on eduskunnan uusi kurin­pitäjä, mutta hänellä on toinenkin puoli: ”Välillä hän

Eduskunnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on uusi šeriffi. Tai siltä ainakin kuulostaa, kun seuraa eduskunnan toisen varapuhemiehen Juho Eerolan https://www.hs.fi/haku/?query=juho+eerolan (ps) vetämiä täysistuntoja.Syyskuun puolivälissä eduskunta keskusteli kiivaasti kansalaisaloitteesta https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006242890.html , jonka mukaan suostumuksen puutteen pitäisi olla yksi raiskauksen määritelmä.Keskustelun aikana vihreiden Iiris Suomela https://www.hs.fi/haku/?query=iiris+suomela nimitti puhemiestä puheenjohtajaksi. Hän teki sen tarkoituksella eikä vahingossa, koska pitää puhemiestä sukupuolittuneena terminä.Eerola puuttui asiaan heti: ”Olen suostuvainen tähän debattiin, mutta se edellyttää sitä, että edustajakollegaa puhutellaan asiallisesti ja puhemiestä puhemieheksi. Muussa tapauksessa debatti saattaa loppua lyhyemmin kuin ehkä toivottekaan.”Ei mennyt kuin pari päivää, kun Eerola muistutti puhemiehenä kristillisdemokraattien Päivi Räsästä https://www.hs.fi/haku/?query=paivi+rasasta siitä, että havaintovälineet ovat puhujapöntössä kiellettyjä. Räsänen oli kirkkolaista puhuessaan heilutellut puhujakorokkeella Raamattua.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eerola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun alussa, kun puhemiehistö oli valittu, Eerola linjasi eduskunnan pukeutumissääntöjä. Hän sanoi MTV:n haastattelussa https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/perussuomalainen-varapuhemies-eerola-kiinnitti-huomiota-eduskunnan-pukeutumisetikettiin-ja-toivoo-naisille-pukukoodi-kun-kerran-miehillakin-on/7440728#gs.7qi4xy olevansa konservatiivi ”tässäkin suhteessa” – eli miehille ehdottomasti puku, kauluspaita ja kravatti. Varapuhemiehen mielestä myös naisilla pitäisi olla jokin pukeutumiskoodi, kun kerran miehilläkin on.”Siksi, että tämä on niin tärkeä talo ja instituutio. Me olemme joutuneet kärsimään sen edestä, että saamme itse suunnilleen päättää omista asioistamme, ja siksi tätä pitää kunnioittaa. Kansanedustajan homma on univormuammatti. Ei täällä pidä missään flanellipaidassa pyöriä.”Tämä on viittaus perussuomalaisten kansanedustajaan Sebastian Tynkkyseen https://www.hs.fi/haku/?query=sebastian+tynkkyseen , joka ei noudata Eerolan toivomaa pukeutumiskoodia. Eerola on keskustellut asiasta Tynkkysen kanssa mutta sanoo, ettei lähde pukemaan ketään: itse pitää hoksata toimia oikein.on johtanut syksyllä eduskunnan täysistuntoja useammin kuin varapuhemiehet yleensä. Hän ja ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen https://www.hs.fi/haku/?query=tuula+haatainen (sd) ovat joutuneet töihin, sillä eduskunnan puhemies Matti Vanhanen https://www.hs.fi/haku/?query=matti+vanhanen (kesk) on sairauslomalla https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006236267.html ison sydänoperaation takia.Kaikki puhemiehen työ ei näy ulospäin. Paljon on myös edustamista eduskunnan puolesta ja vierailijoiden vastaanottamista. Varsinainen puhemies on valtakunnan protokollan keulassa heti tasavallan presidentin ja entisten presidenttien jälkeen, eivätkä varapuhemiehetkään ole kaukana kärjestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin,

Timo Soinin mukaan Eerolalla on säännöllisesti ”pahkasikapäivä”.

Eerolan

Eerola aloitti juuri kolmannen kautensa kansanedustajana. Puhemiehistöön on tapana nousta vasta pitkän parlamentaarikkouran jälkeen, mutta perussuomalaisilla ei nuorehkona eduskuntaryhmänä ole ylitarjontaa konkareista.Eerola pitää nousuaan näkyvälle paikalle sattumana. Heti kevään vaalien jälkeen eduskunta valitsi väliaikaiset puhemiehet, ja yksi paikoista kuului perussuomalaisille, kun se nousi toiseksi suurimmaksi ryhmäksi.Puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho ei voinut ottaa paikkaa, koska oli vielä EU-parlamentissa. Silloinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari https://www.hs.fi/haku/?query=laura+huhtasaari taas ei tahtonut paikkaa, koska pyrki samaan aikaan Brysseliin.Eerola sanoo suostuneensa pätkäpestiin hieman vastahakoisesti, koska olisi halunnut jatkaa eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana.”Mutta ei minun kauan tarvinnut olla varapuhemiehenä, kun aloin nähdä asian uusin silmin. Mietin, että tällaista tilaisuutta ei välttämättä toista kertaa elämässä tule, ja voisikin olla ihan hienoa katsoa tämä kuvio tältä puolen salia”, Eerola sanoo varapuhemiehen työhuoneessa.”Aika monet edustajat puoluekannasta riippumatta tulivat sanomaan, että minun pitäisi jatkaa ja että he tykkäävät minun tyylistäni. Ehkä he halusivat minut pois salista vaarallisena vastustajana. No, tämä on lähinnä vitsailua.”vitsi vitsi. Eerolasta ei aina tiedä, milloin hän on tosissaan ja milloin ei.”Välillä hän on tosi skarppi, välillä hänen on aivan pakko lyödä läskiksi ja päästä sanomaan jotain pikkunäppärää”, luonnehtii Eerolaa tunteva.”Hyvä poliitikko, mutta tasoero päivien välillä voi olla aika suuri.”Kuten perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini https://www.hs.fi/haku/?query=timo+soini aikoinaan kuvasi, Eerolalla on säännöllisesti ”pahkasikapäivä”.Eerola on muun muassa toivottanut eduskunnan täysistunnossa Pohjois-Korean diktaattorille Kim Jong-unille https://www.hs.fi/haku/?query=kim+jong-unille ”tsemppiä vaativaan tehtävään” ja tiedotteellaan tukenut Sdp:n Jutta Urpilaisen https://www.hs.fi/haku/?query=jutta+urpilaisen jatkoa puheenjohtajana ”työkansan tuntojen tulkkina”.Silkan pelleilyn lisäksi kaikki hänen kannanottonsa eivät vaikuta aivan loppuun asti harkituilta. Viime vuonna Eerola sanoi Nykypäivä-lehdessä https://www.verkkouutiset.fi/psn-juho-eerola-vertaa-krimin-valloitusta-karjalaan-pakotteita-ei-asetettu-silloinkaan/ tuomitsevansa Krimin valtauksen mutta olevansa silti valmis hyväksymään alueen osaksi Venäjää. Tätä hän joutui jo itsekin selittelemään.virallisen ja kurittoman puolen eroa korostaa sekin, että hän aikoo varapuhemiehen pestistä huolimatta edelleen jatkaa kotkalaisen Suuri Tuntematon -yhtyeen laulusolistina.Haastattelupäivänäkin hän on menossa illaksi keikalle Karhulaan Pika-Mocca-nimiseen pubiin. Samassa yhtyeessä soittaa myös Eerolan erityisavustajakseen palkkaama Ilari van der Steen https://www.hs.fi/haku/?query=ilari+van+der+steen , joka on kotkalainen poliisi.

Suuren Tuntemattoman vuonna 2016 julkaistu räävitön video https://www.youtube.com/watch?v=iVFVEy0KyL8 oli osaltaan tukkimassa Eerolan tietä https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002922248.html Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi. Hän olisi Suomen valtuuskunnan silloisena puheenjohtajana halunnut paikalle, mutta muut puolueet nostivat tilalle Ahvenanmaan edustajan.Eerola itse arvelee pääsyyksi sen, että muiden skandinaavien mielestä hän kuului väärään puolueeseen.Eerola on arvostellut Suomen maahanmuuttolinjaa, ja hän on entinen Suomen Sisun jäsen. Häntä pidetään yhtenä taustavoimana, joka edisti Jussi Halla-ahon tietä puolueen puheenjohtajaksi Timo Soinin jälkeen.

Videokohusta

huolimatta Eerolasta tuli vuonna 2016 hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Siinä tehtävässä hän myös pysyi vaalikauden loppuun asti perussuomalaisten hajoamisesta huolimatta. Valiokunta käsitteli viime kaudella vaikeita ja työläitä asioita, kuten maakuntauudistusta ja tiedustelulakeja.Pitkäaikainen valiokuntaneuvos Ossi Lantto https://www.hs.fi/haku/?query=ossi+lantto kehuu Eerolaa.”Juhon kanssa oli ilo tehdä töitä. Valiokunta oli jouhevasti, taitavasti ja tilannehuumorilla johdettu. Asiat saatiin käsiteltyä niin että valiokunnassa säilyi hyvä ja iloinen ilmapiiri.”Ilmeisesti jotain tällaista Eerola tavoittelee myös varapuhemiehenä, koska hän nimeää edeltäjistään omaksi suosikikseen Pekka Ravin https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+ravin (kok). Ravi oli varapuhemies vuosina 2011–2015.”Hänellä oli pilke silmäkulmassa. Asiallinen ja jämpti puhemies mutta kuitenkin vähän juonikas.”

Eerola

”Olen miettinyt sähköisen äänestämisen kokeilua täällä eduskunnassa.”

Eduskunnan