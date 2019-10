Politiikka

Valtio­varainministeriö arvioi talous­kasvun hiipuvan alle prosenttiin lähivuosina: ”Se ei riitä hyvin­vointi­

Valtiovarainministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vm:n arvio on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On selvää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vm saattaa