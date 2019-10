Politiikka

HS-analyysi: ”Niitä odotellessa”, totesi valtiovarain­ministeriö hallituksen työllisyystoimista – sanoihin tii

Valtiovarainministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006264411.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähivuosina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ministeriö

Noihin

Pääministeri