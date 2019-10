Suora lähetys: Eduskunta aloittaa keskustelun hallituksen budjettiesityksestä, odotettavissa kipakkaa väittelyä rahankäytöstä

Politiikka

Suora lähetys: Eduskunta aloittaa keskustelun hallituksen budjettiesityksestä, odotettavissa kipakkaa väittely

Eduskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n