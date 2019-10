Turkki nousi Suomen aseviennin suurimmaksi kohdemaaksi – Ministeriö ei tiedä, käytetäänkö vietyjä tarvikkeita nyt kurdeja vastaan

Politiikka

Turkki nousi Suomen aseviennin suurimmaksi kohdemaaksi – Ministeriö ei tiedä, käytetäänkö vietyjä tarvikkeita

Pohjois-Syyriaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusministeriössä

Oikaisu 10.10. klo 16.49: Uutisen aiemmassa versiossa grafiikoissa luki virheellisesti, että luvut olisivat olleet miljoonia euroja. Ne ovat tuhansia euroja.