Elina Lepomäki: Kapitalismi ei ole rikki, vaan pääsyyllinen varallisuus­erojen kasvuun ovat keskus­pankit

Kansanedustaja

”Rinteen hallitusta vaivaa kriisitietoisuuden puute.”

”Kunhan Rinne tekee valmistelut, Lepomäki hoitaa sen siitä eteenpäin.”

”Olen todella huolissani länsimaisesta liberalismista ja sen tulevaisuudesta.”

Viisi kysymystä Elina Lepomäelle

Elina Lepomäki https://www.hs.fi/haku/?query=elina+lepomaki (kok) hiukan tuohtuu heti haastattelun alussa.Hän selvittää, kuinka ikävältä tuntuu aika ajoin kuunnella perussuomalaisten ja eduskuntasalin vasemman laidan puheita.Lepomäkeä on kuvottanut esimerkiksi tapa, jolla perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra https://www.hs.fi/haku/?query=riikka+purra on puhunut halpatyövoimasta https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006268212.html sekä yhdistänyt pizza- ja kebabyrittäjät valtiolle kalliiksi tuleviin kielteisen turvapaikan saajiin.Purra on pahoitellut puheitaan.”On uskomatonta puhua työtä tekevistä ihmisistä näin, ja miten ylipäätään perussuomalaiset käyttävät sanaa halpatyövoima. Ei ole sellaista kuin halpatyövoima. Jos joku tulee Suomeen töihin, hänen pitää saada työehdoissa sovittu palkka ja päästä elämässä eteenpäin. Jos yrityksissä on väärinkäytöksiä, niihin pitää puuttua”, Lepomäki sanoo.mukaansa tähän liittyy kummallinen ajatusloikka, että ihmisen arvo syntyy siitä, kuinka paljon hän maksaa veroja.”Jos ihminen tulee tänne paistamaan pizzaa tai vaihtamaan vanhusten vaippoja, se on lähtökohtaisesti arvokasta työtä riippumatta siitä, paljonko siitä tulee verotuloja”, hän sanoo.”Ja sitten on se eduskunnan vasen laita, jossa koko ajan puhutaan hyvätuloisista. Ikävä kyllä juuri tätä heidän väheksymäänsä porukkaa lähtee Suomesta pois. Jos me liputamme kaikki hyväosaiset pois Suomesta, hyvinvointivaltion rahoittamisesta tulee todella vaikeaa.”Perussuomalaisia ja vasemmistolaisia yhdistää Lepomäen mielestä ihmisten luokittelu kohtalonomaisesti pieni- ja hyvätuloisiksi. Hänestä olisi tärkeää, että ihmiset voisivat nousta hyvätuloisiksi lähtökohdista riippumatta.”Kun näiden kahden ääripään välissä istuu, tulee välillä hulluksi.”edustaa kokoomuksen liberaalia markkinataloussiipeä, mutta toisaalta hän on vastustanut kokoomuksen terveyspalvelujen markkinatalousmallia. Antti Rinteen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksessa häntä ihmetyttää sen kiireettömyys, mutta hän näkee hallitusohjelmassa myös hyvää.”En näe, että Rinteen johdolla oltaisiin menossa viemäristä alas noin isossa kuvassa sen enempää kuin muutenkaan olemme menossa. Vähän minua ihmetyttää hallituksen kiireettömyys, kun minun mielestäni meillä on todella kiire pelastaa hyvinvointivaltio”, hän sanoo.”Hallituksen ohjelmassa on hirveästi hyvää. Esimerkiksi perusturvan korotusta pidän tärkeänä. Yksi kokoaan suurempi hanke on pyrkiä tuomaan Islannin mallin mukaisesti koululaisten harrastukset koulun jälkeisiin iltapäiviin. Se voi olla suuri perheiden ajankäytön mullistus ja auttaisi vähävaraisia harrastusten pariin.”Hän kehuu myös työntekijöiden yksilöllisemmän kohtaamisen tuomista te-toimistoihin, välityömarkkinoiden luomista ja pyrkimystä työllistää osatyökykyisiä.”Suomessa vammaisilla on yksi maailman alhaisimmista työllisyysasteista, eikä se todellakaan johdu siitä, etteivät he halua tehdä töitä.”Lepomäki on sitä mieltä, että Suomea uhkaavat ”todella huonot ajat”.Tämä johtuu siitä, etteivät hallitukset uskalla tehdä isoja muutoksia, jotka nostaisivat työllisyysastetta, avaisivat ihmisille vaihtoehtoja ja toisivat talouteen kasvua.”Jos tämä ei onnistu, eivät koulutetut ja varakkaat siitä kärsi vaan ne, jotka tarvitsevat valtion apua.”Lepomäen mielestä muutamien satojen miljoonien eurojen määrärahojen siirto sinne tai tänne ei muuta kokonaiskuvaa. Hyvinvointivaltio ei pelastu nykylääkkeillä, hän sanoo.”Rinteen hallitusta vaivaa kriisitietoisuuden puute.”ei usko, että hallitus saa kokoon tavoittelemaansa 60 000:ta työpaikkaa.”Tavoitteen saavuttaminen on koko ajan vaikeampaa, olisi vallassa mikä hallitus tahansa. Nykyinen työttömyys on rakenteellista. Sitä mikään suhdanne ei paranna. Talouskasvu on sen lisäksi hidastumassa, mikä tekee tämän erityisen vaikeaksi. Ainoa keino ovat isot uudistukset työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan, eikä näytä, että hallitus on tekemässä mitään merkittävää näihin liittyen.”Lepomäki sanoo, että talouskasvu voi heikentyä nollan pintaan tai sen alle. Silloin valtion ja kuntien velka kasvaisi neljän vuoden aikana noin 50 miljardia euroa, jos mitään ei tehtäisi, hän sanoo.on esitellyt oman pelastusohjelmansa 714-sivuisessa teoksessaan https://www.hs.fi/junkkari/art-2000005656296.html Vapauden voitto (Otava 2018): Verot alas. Hyvinvointivaltion painopiste lasten tulevaisuuteen ja vanhusten hoitoon.Lepomäki pitää Suomen keskeisenä ongelmana työmarkkinajärjestöjen valtaa. Hän romuttaisi yleissitovuuden ja korvaisi sen minimipalkalla. Hän antaisi ihmisille oikeuden päättää, toteuttavatko he alan työehtosopimusta kokonaan vai osittain. Suorat yritystuet hän lopettaisi.sosiaaliturvan tilkkutäkkimallin hän vaihtaisi kehittelemäänsä työhön kannustavaan perustiliin https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002903123.html , josta hän käy esitelmöimässä ulkomaita myöten.Se vaatisi muun muassa erilaisten sosiaaliturvien yhdistämistä, jota nykyhallitus jo valmistelee.”Perustilin voisi saada voimaan yhdessä hallituskaudessa. Kunhan Rinne tekee valmistelut, Lepomäki hoitaa sen siitä eteenpäin.”ratkaisu ongelmiin on useimmiten markkinatalous, vapaus ja kilpailu.Tänä vuonna jopa puhdashenkiset kapitalistit ovat maailmalla puhuneet kapitalismin kriisistä https://www.hs.fi/talous/art-2000006244621.html , koska se on aiheuttanut eriarvoisuuden kasvua ja kilpailun vähentymistä.”Minusta itse kapitalismi ei ole rikki vaan sen säännöt ovat rikki. Hirveästi puhutaan, että tuloerot ovat kasvaneet, mikä ei pidä Suomessa paikkaansa. Sen sijaan varallisuuserot ovat kasvaneet niin Suomessa kuin muuallakin.”kasvun keskeisenä syynä Lepomäki pitää keskuspankkien ennätysmäisen löysää rahapolitiikkaa, joka on nostanut osakkeiden arvoa poikkeuksellisen pitkään.”Jos olet ollut suhteellisen hyvätuloinen ja sijoittanut vaikkapa velalla osakkeisiin, olet saanut moninkertaisen tuoton.”Toisena syynä varallisuuseroihin voi pitää teknologian kehitystä. Se on aiheuttanut globaaleja monopoleja, joissa voittaja saa kaiken.myöntää suhtautuvansa välillä varsin kyynisesti siihen, voiko Suomea enää pelastaa.”Ihmisoikeuksien ajaminen on muodostanut minulle henkireiäksi. Olen Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomiteassa, jossa näkee, ettei maailma todellakaan ole valmis”, hän sanoo.”Olen todella huolissani länsimaisesta liberalismista ja sen tulevaisuudesta. Koin sen taisteluhuudoksi, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putin julisti Financial Timesissa https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36 viime kesänä, että länsimaisen liberalismin aika on ohi.”Lepomäki kertoo aikovansa todistaa päinvastaista.”Liberalismiin liittyvät aivan keskeisenä osana ihmisoikeudet. Ne ovat kaiken perusta. Jos et ole vapaa omistamaan itseäsi ja ajatuksiasi fyysisesti ja henkisesti, et ole mitään.”Lepomäki ei kerro, aikooko hän pyrkiä kokoomuksen puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa.”En ole suunnitellut, mutta kesään on aikaa. Sen verran 37 vuotta on opettanut, ettei mitään kannata etukäteen kieltää.”

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Mielenterveysomaisten keskusliiton Finfamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen https://www.hs.fi/haku/?query=pia+hytonen mielenterveysongelmista.”

2. Kehu Sdp:n tai vasemmistoliiton nykyistä kansanedustajaa.

”Kehumisen arvoisia on vaikka kuinka monta. Anna Kontula https://www.hs.fi/haku/?query=anna+kontula (vas) on aivan fantastinen ihminen herättämään keskusteluja tabuista.”

3. Mikä tekee sinut vihaiseksi?

”Viimeksi Turkin hyökkäys kurdeja vastaan. Ahdistuin siitä ihan fyysisesti.”

4. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Luen parhaillaan Jean Zieglerin https://www.hs.fi/haku/?query=jean+zieglerin Was ist so schlimm am Kapitalismus -teosta.”

5. Mitä teet viikonloppuna?

”Menen sienimetsään. Löytyy varmaan suppilovahveroita.”