Presidentti Niinistö onnitteli Etiopiassa maata pääministerin Nobelista: ”Me todella tarvitsemme tänä päivänä heitä, jotka arvostavat rauhaa”

Politiikka

Presidentti Niinistö onnitteli Etiopiassa maata pääministerin Nobelista: ”Me todella tarvitsemme tänä päivänä

Addis Abeba.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etiopian