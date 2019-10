Politiikka

Keskusta esittää ajankohtaiskeskustelua perhepolitiikasta

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloitteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituspuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskuntaryhmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy