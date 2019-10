Hallitus esittää kuluttajia suojaavalle viranomaiselle lisää valtuuksia – pikavippiyritykselle voitaisiin määrätä iso seuraamusmaksu

Politiikka

Hallitus esittää kuluttajia suojaavalle viranomaiselle lisää valtuuksia – pikavippiyritykselle voitaisiin määr

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttajansuojan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy