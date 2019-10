Teollisuusliitto: Neuvottelut työehtosopimuksista jumissa – teknologiateollisuuden sopimus päättyy jo kuun lopussa

Politiikka

Teollisuusliitto: Neuvottelut työehtosopimuksista jumissa – teknologiateollisuuden sopimus päättyy jo kuun lop

Teollisuusliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiateollisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo

Teollisuusliiton