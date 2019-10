Politiikka

Ammattikoulut nääntyvät toistuviin rahanhakuihin, vaikka ministeri on luvannut ”hankehumpan” loppuvan

Ammatillisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetusministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammatillisen

Veli-Matti Lamppu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuviikosta

Ennakkoon

Amke