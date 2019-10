Politiikka

Li Andersson Ylellä: Kotihoidon tuen sisaruslisästä leikattava ja rahat käytettävä varhais­kasvatus­maksujen p

Opetusministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andersson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetusministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Andersson