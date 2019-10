Aleksi Bardy alasti, Raimo Vistbacka jussipaidassa – Vaalikuvassa poliitikko pyrkii viestimään vallasta, mutta välillä komiikka on tahallista tai tahatonta

Politiikka

Aleksi Bardy alasti, Raimo Vistbacka jussipaidassa – Vaalikuvassa poliitikko pyrkii viestimään vallasta, mutta

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalikuvissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rkp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joskus

Rohkeus

Ovatko

Susanna Virkki: Politiikan kuvat. Kansanedustajaehdokkaiden vaalikuvien tulkintaa. Avain 2019. 199 s. Oikaisu 23.10 kello 12.50: Korjattu kuvatekstiin Arvo Salon puoluekanta.