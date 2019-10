Kelan pääjohtajavalinta etenee, keskustan ote paikasta kirpoamassa – loppusuoralle päätymässä Husin Lasse Lehtonen ja Kuntaliiton Hanna Tainio

Politiikka

Kelan pääjohtajavalinta etenee, keskustan ote paikasta kirpoamassa – loppusuoralle päätymässä Husin Lasse Leht

Kansaneläkelaitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kelan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy