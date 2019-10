Maahanmuuttovirastolle liki kuusi miljoonaa euroa lisätalousarviosta – tavoitteena nopeuttaa oleskelulupien käsittelyä

Politiikka

Maahanmuuttovirastolle liki kuusi miljoonaa euroa lisätalousarviosta – tavoitteena nopeuttaa oleskelulupien kä

Maahanmuuttovirasto

Sisäministeriön

Syksyn

on saamassa lähes kuuden miljoonan euron lisärahoituksen tämän vuoden neljännestä lisätalousarviosta. Hallitus antaa torstaina 31. lokakuuta eduskunnalle esityksensä lisätalousarvioksi, jossa ehdotetaan määrärahoihin kaikkiaan 95 miljoonan euron lisäystä. Tuloarvioon ehdotetaan 114 miljoonan euron lisäystä.Maahanmuuttoviraston loppuvuoden toiminnan turvaamiseen ehdotetaan 4,7 miljoonan lisärahaa. Erillinen 1,1 miljoonan rahoitus on tarkoitus käyttää tietotekniikan kehittämiseen.tiedotteen mukaan uusi määräraha varmistaa sen, ettei Maahanmuuttoviraston myöntämien lupien käsittely hidastu nykyisestä loppuvuonna. Ilman lisärahaa Maahanmuuttoviraston olisi pitänyt lomauttaa henkilöstönsä kahdeksi viikoksi.Virasto kertoi viime viikolla aloittavansa yt-neuvottelut 29. lokakuuta, ja niihin oli varattu kaksi viikkoa. Virasto keskeyttää neuvottelut, jos se saa kaipaamansa puuttuvan kahden miljoonan euron rahoituksen.Maahanmuuttoviraston rahoitus kasvoi sisäministeriön mukaan tuntuvasti turvapaikanhakijoiden määrän nousun aikana, mutta sen jälkeen rahoituksen taso on ollut laskeva vuodesta 2018 lähtien.budjettiriihessä näitä supistuksia lievennettiin vähentämällä Maahanmuuttoviraston kehyksen leikkauksia 13 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 13 miljoonaa euroa vuonna 2021.Tavoitteena on nopeuttaa etenkin pitkään jonossa olleiden oleskelulupien käsittelyä. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan ilman lisärahaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannukset olisivat kasvaneet ensi vuonna noin 20 miljoonaa euroa.