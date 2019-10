Politiikka

Työvoimapula riivaa suomalaisia yrityksiä, kertoo Kauppakamarin kysely

kaksi kolmesta suomalaisyrityksestä on sitä mieltä, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa, kertoo Kauppakamarin kysely.Samassa kyselyssä puolet yrityksistä ilmoittaa, että työvoimakustannusten alentaminen lisäisi työvoiman kysyntää ensi vuonna. Noin puolet yrityksistä oli sitä mieltä, että talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen saisi investoinnit kasvuun tulevana vuonna.”Työvoimapulasta kärsivien yritysten osuus on poikkeuksellisen suuri. Tämä kielii Suomen kansantalouden rakenteellisista haasteista”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.”Ihmiset eivät ota työtä vastaan niin hanakasti kuin sopisi toivoa. Myös maan sisäinen muuttoliike on liian vähäistä. Parhaassa tapauksessa osaavat kädet ovat jo töissä, eikä tekeviä käsiä yksinkertaisesti löydy, jolloin katse pitäisi suunnata maan rajojen ulkopuolelle”, Kotamäki jatkaa.Vastausten perusteella investointeja tukisivat ensi vuonna eniten talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen sekä verotuksen alentaminen.tehtiin syyskuun lopussa osana eurooppalaisten kauppakamarien yhteiselimen Eurochambresin kyselyä.Kyselyyn vastasi noin 760 eri alojen yritystä ympäri Suomen.