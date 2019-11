Politiikka

Suomi lähetti tarkennetut tarjouspyynnöt uusista hävittäjistä

lähettänyt viidelle hävittäjävalmistajalle tarkennetut tarjouspyynnöt Hornetien seuraajasta. Puolustusministeriön mukaan tarjoajakohtaiset pyynnöt välitettiin Ruotsin, Ranskan, Britannian ja Yhdysvaltain hallitusten kautta.Suomen seuraavaksi hävittäjäksi ovat ehdolla amerikkalaiset Lockheed Martinin F-35 ja Boeingin F/A-18 Super Hornet, ranskalaisen Dassault’n Rafale, ruotsalaisen Saabin Gripen E sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon.Vastauksia eilen lähetettyyn tarjouspyyntöön pyydetään tammikuun loppuun mennessä.Hallitus linjasi aiemmin syksyllä, että Hornetien nykyisen suorituskyvyn täysimääräiseen korvaamiseen tähtäävän tarjouksen hintakatto on 10 miljardia euroa.lisäksi kokonaiskustannuksiin lasketaan myös niiden aseistus sekä muun muassa uuden kaluston vaatimat koulutus- ja huoltojärjestelmät. Myös tarpeelliset muutokset nykyiseen puolustuksen infrastruktuuriin sisältyvät kokonaiskustannuksiin.Suomelle tarjottava koneiden määrä voi poiketa jonkin verran aiemmin esillä olleesta 64:stä hintakaton ja täysimääräisen suorituskyvyn korvaamisen puitteissa.Kaikki viisi valmistajaa ovat tuomassa koneensa Suomeen testeihin tammi-helmikuussa. HX Challengeksi nimetty tapahtuma järjestetään Pirkkalassa Satakunnan lennostossa siten, että jokaiselle valmistajalle on varattu vuorollaan pari viikkoa.Lopullinen tarjouspyyntö uusista monitoimihävittäjistä tehdään ensi vuonna ja hankintapäätös on määrä tehdä vuonna 2021. Uuden kaluston on tarkoitus tulla käyttöön vaiheittain vuosina 2025–2030.Koneiden hankinta on suunniteltu hoidettavaksi erillisrahoituksella, mutta niiden käyttökustannukset aiotaan kattaa normaalista puolustusbudjetista kuten tähänkin saakka.