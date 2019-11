Politiikka

Teollisuusliitto julisti ylityökiellon neljälle sopimusalalleen, mukana myös puolustus­ministeriön työpaikkoja

Teollisuusliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylityökielto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvissä

Muutenkin

Teollisuuden

Hanakimmin

Hoitajien

”Ratkaisun