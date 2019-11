Kokoomuksen Petteri Orpon, 50, mielestä lukuisista kurjista vuosista huolimatta Suomi on nyt parempi maa kuin kymmenen vuotta sitten

Politiikka

Kokoomuksen Petteri Orpon, 50, mielestä lukuisista kurjista vuosista huolimatta Suomi on nyt parempi maa kuin

Jos asiat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpoa on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpo sanoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpon mukaan

Ruotsalainen

Orpo

Orpo