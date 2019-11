Euroopan unionin jäsenmaksut kasvavat, mutta Suomen osuus vain hieman – EU-komissio julkisti budjettiehdotuksensa vuodesta 2020 eteenpäin

Politiikka

Euroopan unionin jäsenmaksut kasvavat, mutta Suomen osuus vain hieman – EU-komissio julkisti budjettiehdotukse

Bryssel

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Budjetin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Komission