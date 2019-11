Politiikka

Jos tosiasiat ja ideologia ovat ristiriidassa, vain ideologiaa voidaan korjata

Berliinin

Mielenosoitukset ovat uutinen, juhlapäivä ei.

On lokakuun

Olimme

Totuus on aina myös poliittisesti tarkoituksenmukaista.

Kulttuuritalon

Nyt on vaikea