Mielipidemittaus: Vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat ovat ääripäitä sananvapauden rajoja koskevissa kysymyksistä

Politiikka

Mielipidemittaus: Vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat ovat ääripäitä sananvapauden rajoja koskevissa ky

Enemmistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielipidetiedustelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sananvapauteen