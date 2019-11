Politiikka

Ulkoministeri Haavisto: Turkilla 250 vieras­taistelijaa, yhteyden­ottoa mahdollisista suomalaisista odotetaan

Juuri nyt

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy