Perussuomalaiset peruisi polttoaineveron korotuksen ja lopettaisi humanitaarisen maahanmuuton – Puolue esitteli vaihtoehtobudjettinsa

haluavat vaihtoehtobudjetissaan säästää muun muassa maahanmuutosta, kehitysavusta ja yritystuista ja puolueen oman ilmaisun mukaan ”poliittisesta kähminnästä”. Puolue julkisti torstaina oman vaihtoehtonsa valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi.Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista keskustellaan eduskunnassa ensi viikon keskiviikkona. Kristillisdemokraatit julkistivat jo omansa, kokoomuksen vaihtoehto on vielä kertomatta.Perussuomalaiset peruisivat hallituksen suunnitteleman polttoaineveron korotuksen. Tämä vähentäisi valtion tuloja 250 miljoonaa euroa hallituksen budjettiin verrattuna. Perussuomalaisten mukaan valtion menot vähenisivät silti niin, että puolueen vaihtoehtobudjetti on hallituksen budjettiin verrattuna 194 miljoonaa euroa ylijäämäinen.maahannmuuton vähentämisestä.Puolue muun muassa lopettaisi humanitaarisista syistä tapahtuvan maahanmuuton, eli Suomeen ei voisi tulla pakolaisena tai anomaan turvapaikkaa.Tämä ei ole realistinen vaihtoehto, ellei Suomi irtaudu useista kansainvälisistä sopimuksista.Ensi vuoden budjetista perussuomalaiset leikkaisivat vastaanoton ja kotouttamisen menoja 315 miljoonaa euroa, peruisivat pakolaiskiintiön nostamisen ja turvapaikanhakijoiden oikeusavun parannukset eivätkä antaisi varoja laittomasti maassa olevien sosiaalipalveluihin. Säästöä tulisi yhtensä 322 miljoonaa euroa verrattuna hallituksen panostuksiin.Kehitysavusta leikattaisiin 300 miljoonaa euroa.vähentäisivät hallituksen erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrää, mistä säästyisi viisi miljoonaa euroa. Saman verran leikattaisiin myös poliittisilta nuorisojärjestöiltä.Yritystuista puolue leikkaisi 100 miljoonaa euroa ja tuulivoiman tuista 230 miljoonaa euroa.Koska kunkin oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetin tekee vain yksi puolue, ne saavat tiettyä liikkumavaraa verrattuna monipuoluehallitukseen. Oppositiopuolue voi varjobudjetissaan ehdottaa menojen karsimista ja verojen muuttamista itse haluamallaan tavalla, kun todellista budjettia tehdessä hallituspuolueet joutuvat neuvottelemaan muiden hallituksessa mukana olevien puolueiden kanssa.Vaihtoehtobudjettien ansio onkin siinä, että ne antavat kuvaa siitä, millaisia painotuksia oppositiopuolueella on talouspolitiikassaan.