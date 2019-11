Politiikka

Eduskunta yli kaksinkertaistaa sotaveteraanien rintamalisän

eduskuntaryhmät ovat sopineet yhteisesti, että sotaveteraanien rintamalisää korotetaan huomattavasti nykyisestä 50 eurosta 125 euroon.Kyseessä on suurin korotus, mitä rintamalisään on koskaan tehty.Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus sekä henkilölle, jolle sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen 1945–1952. Rintamalisä on veroton etuus.kertoivat päätöksestä perjantaina. Asiaa on käsitelty syksyn aikana rintamaveteraanien neuvottelukunnan ja veteraaniliittojen valtuuskunnan esityksestä.Veteraaneja on jäljellä noin 8 000.Samalla ryhmät esittävät, että vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutusoikeutta parannetaan. Oikeuteen liittyvää haittaraja-astetta aiotaan laskea 50 prosentista 30 prosenttiin, jolloin se on sama kuin leskillä.Hallitus on sitoutunut huomioimaan muutoksen kustannusvaikutukset, kun valtion ensi vuoden budjetille tulee täydentävä esitys. Ryhmät ovat puolestaan sitoutuneet siihen, että korotuksen edellyttämät lakimuutokset viedään läpi eduskunnassa tämän syksyn aikana.