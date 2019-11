Politiikka

Sosiaalinen media tekee sanojen käytöstä entistä vaikeampaa

https://nakoislehti.hs.fi/9b419c34-a600-4cee-80a5-6046e78928fb/

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006310451.html

Ennen

Ensimmäinen

Nyt

Kun

Jussi Pullisen kirja Mitä meille tapahtui – Näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme (HS-kirjat) on kirjakaupoissa 22.11. alkaen. Kirjoitus on mukailtu ote yhdestä kirjan luvusta.