Politiikka

Keltaliivien juhlamielenosoitukset alkoivat Ranskassa, Pariisissa suljettu metroasemia ja useita pidätetty

Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanliike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keltaliivit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy