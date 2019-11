HSL:n liikenne häiriintymässä ensi maanantaina, kuljettajia menee myötätuntolakkoon postilaisten tueksi – myös Palvelualojen ammattiliitto aloittaa tukitoimet

Politiikka

ja kuljetusalan (AKT) työtaistelu laajenee HSL:n liikenteeseen ensi maanantaina 25.11., AKT ilmoitti maanantaina.Kyseessä on myötätuntotyötaistelu Posti- ja logistiikka-alan unionin (Pau) lakolle.Lakkoon menevät ne AKT:n jäsenet, jotka ajavat paikallis- ja lähiliikennettä HSL:n alueella. Lakko alkaa ensi maanantaina kello 3 yöllä ja päättyy vuorokauden päästä tiistaina kello 3, jos Paun työnseisaukset jatkuvat. Myös huoltokorjaamoiden työntekijät menevät lakkoon.HSL ei vielä kommentoi, millä tavalla lakon laajeneminen vaikuttaa liikenteeseen.Palvelualojen ammattiliitto (Pam) ilmoitti tukitoimista postilaisille maanantaina.Pam kieltää Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn Postin palvelupisteissä ensi maanantaista alkaen aina 8. joulukuuta asti. Kyseessä ovat esimerkiksi kaupat, kioskit ja kahvilat, joihin on voinut tilata Postin kautta lähetyksiä. Pamin mukaan näitä pisteitä on koko maassa noin 750.Pamin käsittelykielto astuu voimaan, jos ratkaisua Postin työkiistaan ei ole siihen mennessä löydetty.työkiistaa sovitellaan jälleen tänään maanantaina. Postilakon on määrä jatkua 8. joulukuuta asti, ellei sopua löydy ennen sitä.AKT on jo aiemmin kertonut, että lähes koko sen jäsenistö on keskiviikosta alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa.AKT:n tavoin muutkin tylntekijäliitot ovat kertoneet tukitoimista postilaisille. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ja Rautatiealan unioni Rau ovat kertoneet yhdessä pysäyttävänsä rautateiden tavaraliikenteen maanantaina ja tiistaina.Maanantaina alkava Suomen Merimies-unionin tukilakko uhkaa myös saariston postinjakelua. Sen myötä kotimaanliikenteen yhteysaluksille, lautta-aluksille ja losseille ei oteta enää Postin kuljetuksia. Tukitoimi koskee myös ulkomaanliikenteen lasti-aluksia, matkustajarahtialuksia ja matkustaja-autolauttoja.Palvelualojen ammattiliitto (Pam) on päättänyt tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.