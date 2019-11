Voisiko naisillakin olla ”jonkinlainen palvelusvelvollisuus”, kysyy puolustusministeri Kaikkonen – selvitys asevelvollisuuden tulevaisuudesta lähdössä liikkeelle

Politiikka

Voisiko naisillakin olla ”jonkinlainen palvelusvelvollisuus”, kysyy puolustusministeri Kaikkonen – selvitys as

Uudet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yhä useampi nuori nainen ja mies kokee, ettei ole ihan reilua, että vain toisella sukupuolella on tämä velvollisuus ja toinen voi itse valita sen.”

Kaikkonen

Kaikkosen

Viisi kysymystä Antti Kaikkoselle