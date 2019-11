Veijo Baltzarin teatterista tehtiin jo 2012 hyvin kriittinen arvio, mutta ministeriö jatkoi sen tukemista yli 100 000 eurolla – HS kysyi kansliapäälliköltä, miksi

Politiikka

Veijo Baltzarin teatterista tehtiin jo 2012 hyvin kriittinen arvio, mutta ministeriö jatkoi sen tukemista yli

Vuonna 2012

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006319025.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Humakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

OKM:ssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy