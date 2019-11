Politiikka

HS seuraa: Ratkeaako Postin kiista, loppuvatko lakot? Suora lähetys valtakunnan­sovittelijan toimistolta kello

Ratkaisua

Ratkaisun sisällöstä ei vielä tietoa Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala antoi tiistai-iltana uuden sovintoesityksen kiistassa. Sekä työnantajia edustavan Paltan että työntekijöitä edustavan Paun piti kuitenkin vielä hyväksyttää ratkaisu omissa liitoissaan. Kiistan keskiössä ovat olleet 700 pakettilajittelijaa, jotka siirrettiin syksyllä heikompaan työehtosopimukseen liikkeenluovutuksen kautta. Pakettilajittelijoiden tilanteeseen saatiin tiistaina aikaan ratkaisuehdotus. Sen tarkkaa sisältöä ei kuitenkaan vielä ole kerrottu julkisesti, sillä liitot halusivat keskustella asiasta ensin sisäisesti. Ratkaisun sisältö selkiytynee siis täänään.



Tervetuloa seuraamaan postilakon ratkaisun hetkiä Ratkeaako postilakko? Tietoa odotetaan tänä aamuna kello kymmeneltä, kun lakon osapuolet kokoontuvat valtakunnansovittelijan toimistolle kertomaan hallintojensa päätöksistä. Tervetuloa seuraamaan tapahtumia hetki hetkeltä.