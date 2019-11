Pääseekö Suomen komissaari Jutta Urpilainen vihdoin töihin? EU-parlamentti äänestää uudesta komissiosta tänään, suora lähetys käynnissä

Politiikka

Pääseekö Suomen komissaari Jutta Urpilainen vihdoin töihin? EU-parlamentti äänestää uudesta komissiosta tänään

Strasbourg

Kuukausien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Urpilaisella