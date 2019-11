Politiikka

HS-analyysi: Postin johto ja Sdp saivat siipeensä, työntekijäpuoli voitti

Postin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakettilajittelijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riidan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikean

Toinen