Kommentti: Miten on mahdollista, että ministeri ei tiennyt mitä teki? Poliitikot, avustajat, virkamiehet ja Postin johtajat ovat meille laskun maksajille yhden asian velkaa: että he edes tietävät, mitä he tekevät, kirjoittaa Helsingin Sanomien politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen.