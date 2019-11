Valtakunnansovittelijan toimistossa alkoivat uusien työriitojen sovittelut, joilla yritetään torjua joulukuun jättilakot ja työsulku

Politiikka

Valtakunnansovittelijan toimistossa alkoivat uusien työriitojen sovittelut, joilla yritetään torjua joulukuun

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyseessähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos sopua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teollisuusliitto

Teollisuusliiton

Työnseisaus

Sunnuntaina