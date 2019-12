Miksi pääministeri Rinteen asema horjuu? Mistä kiista sai alkunsa? Tästä on kyse hallituskriisiksi muuttuneessa Posti-jupakassa

Politiikka

Miksi pääministeri Rinteen asema horjuu? Mistä kiista sai alkunsa? Tästä on kyse hallituskriisiksi muuttuneess

Postia ympäröivässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi pääministeri Antti Rinteen asemasta keskustellaan?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keiden puheita nyt arvioidaan?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä kiista sai alkunsa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ketkä ovat kiistan pääosapuolia ja millaista valtaa heillä on?

Mihin kiista voi johtaa?