Suomi sai valmiiksi EU:n budjettiehdotuksen: 7 vuoden kokonaissumma on 1087 miljardia euroa, maatalousrahat leikkautuisivat kymmenillä miljardeilla

on tehnyt ehdotuksensa Euroopan unionin tulevaksi budjetiksi. Budjetin laatiminen on kuulunut Suomelle EU-puheenjohtajamaana. Suomen mukaan kyseessä on EU-jäsenmaiden kompromissiesitys, eikä Suomi halua puheenjohtajamaana ottaa kantaa budjetin suuruuteen.Vuosien 2021–2027 budjetin kokonaistaso on Suomen ehdotuksessa 1,07 prosenttia EU-jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta eli yhteensä 1087 miljardia euroa. Ehdotus on pienempi kuin Euroopan komission esitys. Komissio esitti budjetiksi 1,11 prosenttia.Euroopan parlamentti esitti, että budjetin pitäisi olla 1,3 prosenttia bruttokansantulosta.ehdotuksessa aluekehitysrahojen ja maatalousrahoituksen osuus on edellistä budjettikautta pienempi.Maatalouteen seitsemän vuoden rahoitukseksi Suomi esittää 334 miljardia euroa. Summa on 13 prosenttia edellistä budjettikautta pienempi mutta kymmenen miljardia suurempi kuin Euroopan komission leikkausehdotus.Maatalousleikkaus edelliseen budjettikauteen olisi lähes 50 miljardia euroa.Aluerahoitukseen Suomen ehdotuksessa on sijoitettu 323 miljardia. Summa on 12 prosenttia pienempi kuin edellinen budjetissa. Euroopan komissio ehdotti aluerahoitukseen seitsemän miljardia enemmän.Aluerahoituksen taso laskisi Suomen ehdotuksen mukaan 45 miljardia euroa.Uudessa budjetissa lisärahoitusta esitetään muun muassa digitaaliseen muutokselle, tutkimukselle, puolustusyhteistyölle sekä maahanmuuton hallitsemiselle. Rahoitus näille kasvaa Suomen ehdotuksen mukaan noin 38 prosenttia edelliskaudesta.koko on herättänyt voimakasta arvostelua. Tiukkaa budjettilinjaa vetävät esimerkiksi Hollanti, Ruotsi ja Itävalta. Osa EU:n itäisistä ja eteläisistä jäsenmaista on vaatinut merkittävästi suurempaa budjettia.Suomen on syytetty tiukan budjettilinjan suosimisesta. Monen niin kutsutun nettomaksajan linja on ollut, että budjetti pitäisi olla tasan prosentti bruttokansantulosta. Suomi kuuluu Euroopan unionin nettomaksajiin.Suomen ehdotus on alustava malli, josta EU-johtajat keskustelevat huippukokouksessaan joulukuun puolivälissä. Alun perin Suomi toivoi, että budjetista oltaisiin päästy sopuun jo sen puheenjohtajuuskaudella. Nyt päätökset venyvät ensi vuoteen.