Teollisuuden riidassa jätetty sovintoesitys, vastauksia odotetaan vielä tänä iltana

on jättänyt esityksen ratkaisusta, jolla voitaisiin välttää Teollisuusliiton laaja lakko. Osapuolilta on pyydetty ratkaisua vielä tänään.Työnantajaosapuoli tiedotti esityksestä Twitterissä.Ellei sovintoa löydy, Teollisuusliitto on ilmoittanut aloittavansa laajat lakot ensi maanantaina. Lakkojen on määrä kestää keskiviikkoon asti.Lakkoon menisi noin 21 000 työntekijää kymmeneltä Teollisuusliiton sopimusalalta kuten teollisuudesta ja kaivoksilta.on ollut erimielisyyttä palkkatason lisäksi muun muassa kiky-tunneista.Lakonuhan lisäksi ratkaisu on merkittävä siksi, että teollisuusaloista on kaavailtu koko syksyn työmarkkinakierroksen päänavaajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että teollisuuden palkkaratkaisu linjaa myös muiden alojen palkankorotuksia.