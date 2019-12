Politiikka

Katse kääntyy jo Antti Rinteen mahdollisiin seuraajiin: HS esittelee kahdeksan potentiaalista ehdokasta

HS:n tietojen

Lue lisää

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006329477.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanna Marin

Antti Lindtman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jutta Urpilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eero Heinäluoma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Timo Harakka

Tytti Tuppurainen

Ville Skinnari

Tuula Haatainen